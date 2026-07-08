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Alle hassen Chris

Comedy CentralStaffel 1Folge 16vom 08.07.2026
Chris hasst die Gicht

Chris hasst die GichtJetzt kostenlos streamen

Alle hassen Chris

Folge 16: Chris hasst die Gicht

20 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 6

Vater Julius ist schwer an der Gicht erkrankt, hütet das Bett und guckt eine Soap nach der anderen. Währenddessen versucht Chris eine schlechte Note im Mathetest vor seinen Eltern zu verheimlichen.

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