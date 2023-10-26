Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alle Hassen Chris

Comedy Central
Staffel 1
Folge 19
vom 26.10.2023
Chris hasst den Playboy

Alle Hassen Chris

Folge 19: Chris hasst den Playboy

Folge vom 26.10.2023
Ab 6

Chris findet bei seinem Vater eine Ausgabe des Playboys und nimmt sie sofort mit in die Schule. Zu seinem Ärger wird sie ihm dort jedoch gleich wieder weggenommen.

Alle Hassen Chris

