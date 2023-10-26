Staffel 1Folge 19vom 26.10.2023
Chris hasst den PlayboyJetzt kostenlos streamen
Alle Hassen Chris
Folge 19: Chris hasst den Playboy
20 Min.Folge vom 26.10.2023Ab 6
Chris findet bei seinem Vater eine Ausgabe des Playboys und nimmt sie sofort mit in die Schule. Zu seinem Ärger wird sie ihm dort jedoch gleich wieder weggenommen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alle Hassen Chris
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Comedy Central