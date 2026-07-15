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Alle hassen Chris

Comedy CentralStaffel 1Folge 21vom 15.07.2026
Chris hasst Windpocken

Chris hasst WindpockenJetzt kostenlos streamen

Alle hassen Chris

Folge 21: Chris hasst Windpocken

18 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 6

Die Eltern von Chris haben zwei Tickets für die "Dreamgirls" ergattert und freuen sich auf die Show. Doch in letzter Sekunde werden ihre Pläne durchkreuzt, als die Kleinen ganz plötzlich die Windpocken bekommen. Und Chris landet im Gefängnis.

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Comedy Central

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