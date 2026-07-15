Staffel 1Folge 21vom 15.07.2026
Chris hasst WindpockenJetzt kostenlos streamen
Alle hassen Chris
Folge 21: Chris hasst Windpocken
18 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 6
Die Eltern von Chris haben zwei Tickets für die "Dreamgirls" ergattert und freuen sich auf die Show. Doch in letzter Sekunde werden ihre Pläne durchkreuzt, als die Kleinen ganz plötzlich die Windpocken bekommen. Und Chris landet im Gefängnis.
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Alle hassen Chris
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Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3: Comedy Central & © Season 1, Season 3-4: Comedy Central Germany