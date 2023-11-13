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Alle Hassen Chris

Comedy CentralStaffel 2Folge 16vom 13.11.2023
Chris hasst Goldketten

Chris hasst GoldkettenJetzt kostenlos streamen

Alle Hassen Chris

Folge 16: Chris hasst Goldketten

19 Min.Folge vom 13.11.2023Ab 6

Chris kann gerade noch verhindern, dass Vanessa ihre Goldkette geraubt wird. Als Entschädigung für den entgangenen Raubzug verlangt der Kleinkriminelle Malvo eine Goldkette unter Androhung von Schlägen.

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