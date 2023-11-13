Staffel 2Folge 16vom 13.11.2023
Chris hasst GoldkettenJetzt kostenlos streamen
Alle Hassen Chris
Folge 16: Chris hasst Goldketten
19 Min.Folge vom 13.11.2023Ab 6
Chris kann gerade noch verhindern, dass Vanessa ihre Goldkette geraubt wird. Als Entschädigung für den entgangenen Raubzug verlangt der Kleinkriminelle Malvo eine Goldkette unter Androhung von Schlägen.
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Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Comedy Central