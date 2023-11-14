Staffel 2Folge 17vom 14.11.2023
Alle Hassen Chris
Folge 17: Chris hasst Blaumachen
20 Min.Folge vom 14.11.2023Ab 6
Chris und Greg schwänzen die Schule, um "Ghostbusters" zu sehen, aber sie treffen Ms. Morello im Kino. Julius verbringt einen qualvollen Tag bei der DMV und versucht, seinen Führerschein zu erneuern.
Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Comedy Central