Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Alle Hassen Chris

Comedy CentralStaffel 2Folge 17vom 14.11.2023
Chris hasst Blaumachen

Chris hasst BlaumachenJetzt kostenlos streamen

Alle Hassen Chris

Folge 17: Chris hasst Blaumachen

20 Min.Folge vom 14.11.2023Ab 6

Chris und Greg schwänzen die Schule, um "Ghostbusters" zu sehen, aber sie treffen Ms. Morello im Kino. Julius verbringt einen qualvollen Tag bei der DMV und versucht, seinen Führerschein zu erneuern.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Alle Hassen Chris
Comedy Central

Alle Hassen Chris

Alle 1 Staffeln und Folgen