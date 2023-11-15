Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alle Hassen Chris

Comedy CentralStaffel 2Folge 18vom 15.11.2023
Chris hasst Baseball

19 Min.Folge vom 15.11.2023Ab 6

Chris bekommt von seinem Onkel Michael zwei Tickets für ein Baseball-Spiel geschenkt. Dummerweise hat er Tasha versprochen, mit ihr am selben Tag ins Kino zu gehen.

Comedy Central

