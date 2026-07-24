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Alle hassen Chris

Comedy CentralStaffel 2Folge 6vom 24.07.2026
Chris hasst Caruso

Chris hasst CarusoJetzt kostenlos streamen

Alle hassen Chris

Folge 6: Chris hasst Caruso

20 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 6

Als Caruso wieder einmal dabei erwischt wird wie Chris das Leben schwer macht, beschließt der neue Schuldirektor eine sehr merkwürdige Maßnahme zu ergreifen, um diesen Kleinkrieg endgültig zu beenden...

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