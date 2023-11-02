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Alle Hassen Chris

Comedy CentralStaffel 2Folge 7vom 02.11.2023
Chris hasst Wahlversprechen

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Alle Hassen Chris

Folge 7: Chris hasst Wahlversprechen

20 Min.Folge vom 02.11.2023Ab 6

Chris merkt, dass er leider nicht halten kann, war er während des Wahlkapmpfs zum Klassensprecher versprochen hat. Seine Mitschüler macht das ziemlich wütend...

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