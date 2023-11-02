Staffel 2Folge 7vom 02.11.2023
Chris hasst WahlversprechenJetzt kostenlos streamen
Alle Hassen Chris
Folge 7: Chris hasst Wahlversprechen
20 Min.Folge vom 02.11.2023Ab 6
Chris merkt, dass er leider nicht halten kann, war er während des Wahlkapmpfs zum Klassensprecher versprochen hat. Seine Mitschüler macht das ziemlich wütend...
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Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Comedy Central