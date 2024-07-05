Staffel 2Folge 8vom 05.07.2024
Chris hasst AberglaubenJetzt kostenlos streamen
Alle Hassen Chris
Folge 8: Chris hasst Aberglauben
20 Min.Folge vom 05.07.2024Ab 6
Da Chris selbst keine sauberen Socken mehr hat, leiht er sich ein Paar Socken von seinem Vater. Angeblich sollen diese Glück bringen und tatsächlich wenden sich die Dinge für Chris zum Positiven.
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Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Comedy Central