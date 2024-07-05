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Alle Hassen Chris

Comedy CentralStaffel 2Folge 8vom 05.07.2024
Chris hasst Aberglauben

Chris hasst AberglaubenJetzt kostenlos streamen

Alle Hassen Chris

Folge 8: Chris hasst Aberglauben

20 Min.Folge vom 05.07.2024Ab 6

Da Chris selbst keine sauberen Socken mehr hat, leiht er sich ein Paar Socken von seinem Vater. Angeblich sollen diese Glück bringen und tatsächlich wenden sich die Dinge für Chris zum Positiven.

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