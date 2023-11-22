Staffel 3Folge 1vom 22.11.2023
Chris hasst den BeratungslehrerJetzt kostenlos streamen
Alle Hassen Chris
Folge 1: Chris hasst den Beratungslehrer
20 Min.Folge vom 22.11.2023Ab 6
Am Ende des vergangenen Schuljahres musste Chris einen Test ablegen, den er allerdings nicht ernst genommen hat, was sich nun rächt: Der Beratungslehrer Mr. Abbott ruft Chris zu sich und redet ihm ein, dass aus ihm nichts werden wird.
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Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Comedy Central