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Alle Hassen Chris

Comedy CentralStaffel 3Folge 1vom 22.11.2023
Chris hasst den Beratungslehrer

Chris hasst den BeratungslehrerJetzt kostenlos streamen

Alle Hassen Chris

Folge 1: Chris hasst den Beratungslehrer

20 Min.Folge vom 22.11.2023Ab 6

Am Ende des vergangenen Schuljahres musste Chris einen Test ablegen, den er allerdings nicht ernst genommen hat, was sich nun rächt: Der Beratungslehrer Mr. Abbott ruft Chris zu sich und redet ihm ein, dass aus ihm nichts werden wird.

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