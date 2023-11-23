Staffel 3Folge 2vom 23.11.2023
Chris hasst PrügeleienJetzt kostenlos streamen
Alle Hassen Chris
Folge 2: Chris hasst Prügeleien
20 Min.Folge vom 23.11.2023Ab 6
Chris wartet wie immer auf seine tägliche Abreibung durch Caruso, doch diesmal ist alles anders. Der neue Schüler Bernard Yao stellt sich als fieser Schläger heraus, der es mit Caruso aufnehmen kann.
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Alle Hassen Chris
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Comedy Central