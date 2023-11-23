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Alle Hassen Chris

Comedy CentralStaffel 3Folge 2vom 23.11.2023
Chris hasst Prügeleien

Chris hasst PrügeleienJetzt kostenlos streamen

Alle Hassen Chris

Folge 2: Chris hasst Prügeleien

20 Min.Folge vom 23.11.2023Ab 6

Chris wartet wie immer auf seine tägliche Abreibung durch Caruso, doch diesmal ist alles anders. Der neue Schüler Bernard Yao stellt sich als fieser Schläger heraus, der es mit Caruso aufnehmen kann.

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