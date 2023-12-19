Staffel 3Folge 20vom 19.12.2023
Chris hasst OsternJetzt kostenlos streamen
Alle Hassen Chris
Folge 20: Chris hasst Ostern
20 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 6
Chris hofft, das diesjährige Osterfest gemeinsam mit Tasha zu feiern, doch die ist bereits mit Robert, ihrem Freund, verabredet. Als sich die beiden zerstreiten, bittet Tasha kurzerhand Chris, sie zu begleiten.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alle Hassen Chris
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Comedy Central