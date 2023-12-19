Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alle Hassen Chris

Comedy CentralStaffel 3Folge 20vom 19.12.2023
Chris hasst Ostern

Folge 20: Chris hasst Ostern

20 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 6

Chris hofft, das diesjährige Osterfest gemeinsam mit Tasha zu feiern, doch die ist bereits mit Robert, ihrem Freund, verabredet. Als sich die beiden zerstreiten, bittet Tasha kurzerhand Chris, sie zu begleiten.

