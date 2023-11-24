Staffel 3Folge 3vom 24.11.2023
Alle Hassen Chris
Folge 3: Chris hasst Autofahren
20 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 6
Julius lässt Chris das Auto auf der Straße umparken - dieser nimmt die Erlaubnis jedoch als Anlass, einen Abstecher in die Schule zu machen. Dort sind die Mädels hin und weg von dem coolen Chris.
Alle Hassen Chris
Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Comedy Central