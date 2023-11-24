Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Alle Hassen Chris

Comedy CentralStaffel 3Folge 3vom 24.11.2023
Chris hasst Autofahren

Chris hasst AutofahrenJetzt kostenlos streamen

Alle Hassen Chris

Folge 3: Chris hasst Autofahren

20 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 6

Julius lässt Chris das Auto auf der Straße umparken - dieser nimmt die Erlaubnis jedoch als Anlass, einen Abstecher in die Schule zu machen. Dort sind die Mädels hin und weg von dem coolen Chris.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Alle Hassen Chris
Comedy Central

Alle Hassen Chris

Alle 2 Staffeln und Folgen