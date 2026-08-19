Staffel 3Folge 6vom 19.08.2026
Chris hasst Haute CuisineJetzt kostenlos streamen
Alle hassen Chris
Folge 6: Chris hasst Haute Cuisine
20 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 6
Tasha will Chris' dezente Andeutungen nicht verstehen und ist zufrieden damit, dass sie gute Freunde sind.
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Alle hassen Chris
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Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Comedy Central Germany & © Season 2-3: Comedy Central