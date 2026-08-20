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Alle hassen Chris

Comedy CentralStaffel 3Folge 7vom 20.08.2026
Chris hasst sturmfreie Bude

Chris hasst sturmfreie BudeJetzt kostenlos streamen

Alle hassen Chris

Folge 7: Chris hasst sturmfreie Bude

20 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 6

Als Chris' Familie krank wird, nimmt ihn Mr. Omar in seine Obhut. Als Mr. Omar einen Abend auswärts verbringt, um mit einer netten Witwe anzubandeln, lässt er Chris alleine zuhause.

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Alle hassen Chris
Comedy Central

Alle hassen Chris

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