Staffel 3Folge 7vom 20.08.2026
Chris hasst sturmfreie BudeJetzt kostenlos streamen
Alle hassen Chris
Folge 7: Chris hasst sturmfreie Bude
20 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 6
Als Chris' Familie krank wird, nimmt ihn Mr. Omar in seine Obhut. Als Mr. Omar einen Abend auswärts verbringt, um mit einer netten Witwe anzubandeln, lässt er Chris alleine zuhause.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alle hassen Chris
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Comedy Central Germany & © Season 2-3: Comedy Central