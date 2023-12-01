Staffel 3Folge 8vom 01.12.2023
Chris hasst GregJetzt kostenlos streamen
Alle Hassen Chris
Folge 8: Chris hasst Greg
20 Min.Folge vom 01.12.2023Ab 6
Greg zieht für eine Woche bei Chris ein, was diesem aber schon nach einigen Tagen gehörig gegen den Strich geht. Greg beschwert sich über den langen Schulweg und wird von Rochelle bedient.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alle Hassen Chris
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Comedy Central