Comedy CentralStaffel 3Folge 8vom 01.12.2023
Chris hasst Greg

Folge 8: Chris hasst Greg

20 Min.Folge vom 01.12.2023Ab 6

Greg zieht für eine Woche bei Chris ein, was diesem aber schon nach einigen Tagen gehörig gegen den Strich geht. Greg beschwert sich über den langen Schulweg und wird von Rochelle bedient.

