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Alle hassen Chris

Comedy CentralStaffel 4Folge 7vom 20.05.2026
Chris hasst den Mitternachtsfilm

Chris hasst den MitternachtsfilmJetzt kostenlos streamen

Alle hassen Chris

Folge 7: Chris hasst den Mitternachtsfilm

20 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 6

Chris wird von Dickerson in die Mitternachtsvorstellung ins Kino eingeladen. Einziges Problem: Chris soll auf seine Geschwister aufpassen. Als er sich dennoch nachts zum Kino schleicht, durchlebt er seinen ganz eigenen Thriller.

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