Staffel 4Folge 8vom 21.05.2026
Chris hasst das MauerblümchenJetzt kostenlos streamen
Alle hassen Chris
Folge 8: Chris hasst das Mauerblümchen
20 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 6
Chris hätte nur allzu gern eine Freundin. Ausgerechnet Kelly, ein groß gewachsenes Mauerblümchen mit hässlicher Brille, scheint Interesse an ihm zu zeigen. Trotz anfänglicher Skepsis erkennt Chris bald, dass auch er das Mädchen ganz gern mag. Dennoch zögert er, sich in aller Öffentlichkeit zu seiner - nicht gerade attraktiven - Auserwählten zu bekennen.
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Alle hassen Chris
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Comedy Central & © Season 3-4: Comedy Central Germany