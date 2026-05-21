Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Alle hassen Chris

Comedy CentralStaffel 4Folge 8vom 21.05.2026
Chris hasst das Mauerblümchen

Chris hasst das MauerblümchenJetzt kostenlos streamen

Alle hassen Chris

Folge 8: Chris hasst das Mauerblümchen

20 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 6

Chris hätte nur allzu gern eine Freundin. Ausgerechnet Kelly, ein groß gewachsenes Mauerblümchen mit hässlicher Brille, scheint Interesse an ihm zu zeigen. Trotz anfänglicher Skepsis erkennt Chris bald, dass auch er das Mädchen ganz gern mag. Dennoch zögert er, sich in aller Öffentlichkeit zu seiner - nicht gerade attraktiven - Auserwählten zu bekennen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Alle hassen Chris
Comedy Central

Alle hassen Chris

Alle 1 Staffeln und Folgen