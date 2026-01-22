Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alles außer Mord

Alles außer Mord: Hals über Kopf

ProSiebenStaffel 1Folge 12
Alles außer Mord: Hals über Kopf

Alles außer Mord: Hals über KopfJetzt kostenlos streamen

Alles außer Mord

Folge 12: Alles außer Mord: Hals über Kopf

94 Min.Ab 12

Was sich für Privatdetektiv Uli Fichte anfangs wie ein gut bezahlter Routinejob anhört, erweist sich bald als Spiel mit dem Feuer: Er soll für den Nachtclubchef Nicolay das Vorleben von dessen Geliebter Miriam recherchieren. Dabei entdeckt Fichte nicht nur, dass Miriam in Liebes- und Geschäftsdingen ein doppeltes Spiel spielt - auch Nicolay selbst ist in Dollar-Schiebereien verwickelt. Schneller als geahnt steckt Fichte mitten in den Aktivitäten der Ostmafia ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Alles außer Mord
ProSieben
Alles außer Mord

Alles außer Mord

Alle 1 Staffeln und Folgen