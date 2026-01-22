Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alles außer Mord

Alles außer Mord: Marion Nr. 5

ProSiebenStaffel 1Folge 6
Alles außer Mord: Marion Nr. 5

Alles außer Mord: Marion Nr. 5Jetzt kostenlos streamen

Alles außer Mord

Folge 6: Alles außer Mord: Marion Nr. 5

91 Min.Ab 12

Uli Fichte glaubt, seinen Augen nicht zu trauen, als er zufällig in einer Nacht beobachtet, wie ein Mann eine Frauenleiche in die Elbe wirft und dann flüchtet. Die von Fichte alarmierte Polizei findet tatsächlich eine "Leiche", sogar mit Kopfschuss, aber nur in Form einer Schaufensterpuppe. Fichtes Neugier ist geweckt. Er stößt auf einen seltsamen Bildhauer und entdeckt auf dessen Ausstellung unter den Exponaten wieder eine Puppe mit Einschussloch - ihr Titel: Marion Nr. 2 ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Alles außer Mord
ProSieben
Alles außer Mord

Alles außer Mord

Alle 1 Staffeln und Folgen