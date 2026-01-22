Alles außer Mord
Folge 2: Der Mann im Mond
100 Min.Ab 12
Ein Serientäter hält die Frauen in Angst: Immer bei Vollmond schlägt der Vergewaltiger zu! Eine Phantomzeichnung führt zur Verhaftung von Konrad Kahnweiler, den Psychoanalytiker Frieder Tamm als ehemaligen Patienten identifiziert. Aber Tamm ist sich nicht hundertprozentig sicher. Sein Freund Uli Fichte soll jetzt herausfinden, ob Kahnweiler wirklich der gefürchtete "Mann im Mond" ist. Uli hofft, dass ihm die Nachtclub-Stripperin Juliette Schollwer weiterhelfen kann.
Alles außer Mord
Genre:Krimi
Produktion:DE, 1994
12
Copyrights:© ProSieben