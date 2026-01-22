Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alles außer Mord

ProSiebenStaffel 1Folge 2
100 Min.Ab 12

Ein Serientäter hält die Frauen in Angst: Immer bei Vollmond schlägt der Vergewaltiger zu! Eine Phantomzeichnung führt zur Verhaftung von Konrad Kahnweiler, den Psychoanalytiker Frieder Tamm als ehemaligen Patienten identifiziert. Aber Tamm ist sich nicht hundertprozentig sicher. Sein Freund Uli Fichte soll jetzt herausfinden, ob Kahnweiler wirklich der gefürchtete "Mann im Mond" ist. Uli hofft, dass ihm die Nachtclub-Stripperin Juliette Schollwer weiterhelfen kann.

ProSieben
