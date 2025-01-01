Alles oder Nichts
Folge 35: Der schönste Tag des Lebens
24 Min.
In Rocko keimt ein schwerer Verdacht gegen Anja. Basti will bei Maria punkten und sie nach dem Kino-Date in den Club einladen - sie scheitern jedoch an Jascha, der sie an der Tür abweist. Melissa glaubt, dass Olaf und Bea mit Ines unter einer Decke stecken und die wahren Köpfe hinter der Erpressung sind ...
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
