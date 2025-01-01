Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alles oder Nichts

Neue Chancen

SAT.1Staffel 1Folge 54
Neue Chancen

Neue ChancenJetzt kostenlos streamen

Alles oder Nichts

Folge 54: Neue Chancen

24 Min.

Daniel überkommt die Eifersucht, als er von Melissas Ausflug mit Boris erfährt. Jenni bewirbt sich auf den Posten als Sekretärin bei Nina Kessler - ihre Zeugnisse werden dafür entsprechend frisiert. Auf Ines' Party lodern Jaschas Gefühle für sie wieder auf und er macht ihr ein besonderes Geschenk zum Geburtstag.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Alles oder Nichts
SAT.1
Alles oder Nichts

Alles oder Nichts

Alle 1 Staffeln und Folgen