Alles oder Nichts
Folge 54: Neue Chancen
24 Min.
Daniel überkommt die Eifersucht, als er von Melissas Ausflug mit Boris erfährt. Jenni bewirbt sich auf den Posten als Sekretärin bei Nina Kessler - ihre Zeugnisse werden dafür entsprechend frisiert. Auf Ines' Party lodern Jaschas Gefühle für sie wieder auf und er macht ihr ein besonderes Geschenk zum Geburtstag.
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Copyrights:© SAT.1 emotions