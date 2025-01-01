Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 64

SAT.1Staffel 1Folge 64
Folge 64: Episode 64

24 Min.Ab 12

Nachdem Olaf von Boris abgewiesen wird, versucht Bea ihr Glück. Doch auch sie geht leer aus und wird von Boris gedemütigt. Das Blatt wendet sich, als sie etwas über seine Machenschaften herausfindet und ihn erpressen kann. Ines ist gefrustet, weil sie zahlreiche Follower verliert. Ein Image-Wandel muss her ...

