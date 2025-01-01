Alles oder Nichts
Folge 66: Episode 66
24 Min.Ab 12
Daniel bekommt mit, wie Boris Melissa ein verstecktes Liebesgeständnis macht. Er macht sich ernsthaft Sorgen, und warnt sie vor Boris. Das stößt jedoch auf taube Ohren. Während seiner Bauarbeiten stößt Mike auf einen metallischen Gegenstand und ahnt nicht, welcher Gefahr er gerade ausgesetzt ist. Jenni erkennt Olafs und Tareks Plan und hat Gewissensbisse, weil sie Henning nicht warnen kann ...
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions