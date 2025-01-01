Alles oder Nichts
Folge 75: Episode 75
24 Min.Ab 12
Jenni und Melissa wollen nicht aufgeben und schmieden neue Pläne gegen Olaf. Jascha tut alles dafür, damit er seine Wette mit Ines gewinnt und sie ihren Wetteinsatz bei ihm einlösen muss. Mike möchte Ulrike helfen, merkt aber, dass er Elke diese Schmierenkomödie nicht auf Dauer antun kann ...
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
12
