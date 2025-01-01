Alles oder Nichts
Folge 82: Episode 82
24 Min.Ab 12
Edgar findet heraus, dass Ines immer wieder Betäubungsmittel genommen hat. Er redet ihr ein, dass sie sich die Vorfälle mit Jascha nur eingebildet hat. Währenddessen leidet Jascha unter seinem schlechten Gewissen. Mike und Elke geben Daniel nochmal eine Chance. Ob er dieses Mal dem Druck im Imbiss standhalten kann?
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
12
Copyrights:© SAT.1 emotions