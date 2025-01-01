Alles oder Nichts
Folge 86: Episode 86
24 Min.Ab 12
Der Ehestreit zwischen Bea und Olaf wird immer heftiger: Bei einer erneuten Auseinandersetzung zwischen den beiden kommt es zu schweren Handgreiflichkeiten. Tarek sieht seine Tage bei der Brock AG gezählt und möchte einen Schlussstrich ziehen. Kann Nina ihn noch von dieser endgültigen Entscheidung abhalten?
Alles oder Nichts
