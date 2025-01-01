Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alles oder Nichts

Episode 93

SAT.1Staffel 1Folge 93
24 Min.Ab 6

Daniel ist am Boden zerstört, weil Boris' Intrige aufgegangen ist und Melissa sich von ihm abgewandt hat. Als er dann auch noch seinen Therapeuten Max im Gespräch mit Boris entdeckt, zieht er seine Schlüsse daraus. Jenni nimmt die Trennung von Henning sehr mit, obwohl sie diejenige war, die die Beziehung beendet hat. Anja hilft ihr, mit dem Schmerz umzugehen.

