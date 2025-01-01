Alles oder Nichts
Folge 97: Episode 97
24 Min.Ab 6
Jenni hat sich in den Kopf gesetzt, Tarek mit seinem Vater zu versöhnen. Doch all ihre Bemühungen stoßen nicht gerade auf Gegenliebe bei den beiden Kontrahenten. Daniel kämpft unterdessen gegen den immer stärker werdenden Wunsch, zu trinken.
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1 emotions