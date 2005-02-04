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American Chopper

Ehrensache 2

DMAXFolge vom 04.02.2005
Ehrensache 2

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American Chopper

Folge vom 04.02.2005: Ehrensache 2

44 Min.Folge vom 04.02.2005Ab 12

Das Logo von POW/MIA muss natürlich auf die Maschine, die Paul Teutul sr. bauen will. Während also Mike Campo das Logo zeichnen und schweißen muss, kümmern sich Paul Sr., sein Sohn Mike und Mitarbeiter Rick Petko um den Rest. Wie das Bike für die Kriegsveteranen dann langsam an Gestalt gewinnt, zeigt diese Episode der Dokumentarserie "American Chopper".

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