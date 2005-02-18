American Chopper
Folge vom 18.02.2005: Ein Bike zum Jubiläum 1
45 Min.Folge vom 18.02.2005
Eine schwangere Ehefrau im Krankenhaus, Unordnung in der Werkstatt und der immer wieder schreiende Paul sr. - Paul Teutul jr. und Vinnie haben es nicht immer leicht, aber trotzdem bauen sie einzigartige Motorräder. In dieser Episode der Dokumentarserie "American Chopper" wagen sich die beiden an ein Theme-Bike für das Unternehmen Miller Electric.
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Genre:Reality, Motorrad
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.