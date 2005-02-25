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American Chopper

Ein Bike zum Jubiläum 2

DMAXFolge vom 25.02.2005
Ein Bike zum Jubiläum 2

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American Chopper

Folge vom 25.02.2005: Ein Bike zum Jubiläum 2

45 Min.Folge vom 25.02.2005

Ein lustiges Basketballspiel, das Paul Teutul sr. als Unparteiischer leitet, ermuntert die Mitarbeiter von Orange County Choppers. Aber der harte Alltag lässt nicht lange auf sich warten und schon schrauben und schweißen sie wieder weiter - in dieser Episode der Dokumentarserie "American Chopper" an einem Theme-Bike für Miller Electric.

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