Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
American Dad

Auf nach Korea II: Die Rückkehr der Unschuld

ProSieben FUNStaffel 12Folge 16vom 25.06.2026
Joyn+
Auf nach Korea II: Die Rückkehr der Unschuld

Auf nach Korea II: Die Rückkehr der UnschuldJetzt ohne Werbung streamen

American Dad

Folge 16: Auf nach Korea II: Die Rückkehr der Unschuld

21 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12

Die Geheimdienstmethoden des CIA-Agenten Stan Smith machen seiner Familie regelmäßig das Leben schwer. Auch seine konservative Einstellung führt vor allem mit seiner liberalen Tochter Hayley immer wieder zu Auseinandersetzungen. Während sich Stans Frau Francine bemüht, zwischen den Fronten zu vermitteln, ist Sohn Steve voller Eifer auf der Suche nach einer Freundin. Komplettiert wird die Familie durch den Außerirdischen Roger und den sprechenden Goldfisch Klaus.

Alle Staffeln im Überblick

American Dad
ProSieben FUN
American Dad

American Dad

Alle 2 Staffeln und Folgen