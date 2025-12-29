Zum Inhalt springenBarrierefrei
American Dad

Die Aufgeberin

ProSieben FUN Staffel 15 Folge 1 vom 29.12.2025
Die Aufgeberin

American Dad

Folge 1: Die Aufgeberin

21 Min. Folge vom 29.12.2025 Ab 12

Francine entdeckt einen Flyer von einem neuen Fitnessstudio und ist sofort begeistert. Sie will unbedingt ein Probetraining absolvieren. Ihre Familie teilt ihre Euphorie allerdings nicht. Besonders Steve ahnt bereits, dass seine Mutter schnell das Interesse an ihrem neuen Hobby verlieren wird.

American Dad
ProSieben FUN
American Dad

American Dad

