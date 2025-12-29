American Dad
Folge 1: Die Aufgeberin
21 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12
Francine entdeckt einen Flyer von einem neuen Fitnessstudio und ist sofort begeistert. Sie will unbedingt ein Probetraining absolvieren. Ihre Familie teilt ihre Euphorie allerdings nicht. Besonders Steve ahnt bereits, dass seine Mutter schnell das Interesse an ihrem neuen Hobby verlieren wird.
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH