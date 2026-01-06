Zum Inhalt springenBarrierefrei
American Dad

Auf der Jagd nach dem weißen Kaninchen

ProSieben FUNStaffel 15Folge 13vom 06.01.2026
Auf der Jagd nach dem weißen Kaninchen

American Dad

Folge 13: Auf der Jagd nach dem weißen Kaninchen

21 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Stan ist abends mal wieder unterwegs, um auf dem Sperrmüll nach nützlichen Dingen zu suchen. Dabei entdeckt er einen alten Fernseher, der es ihm angetan hat. Im Keller richtet er sich eine Männerhöhle mit seiner neuen Errungenschaft ein und schaut eine alte Fernsehsendung aus den 60ern. Als er recherchiert, findet Stan heraus, dass es die TV-Show scheinbar nie gegeben hat.

