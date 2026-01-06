Auf der Jagd nach dem weißen KaninchenJetzt ohne Werbung streamen
American Dad
Folge 13: Auf der Jagd nach dem weißen Kaninchen
21 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Stan ist abends mal wieder unterwegs, um auf dem Sperrmüll nach nützlichen Dingen zu suchen. Dabei entdeckt er einen alten Fernseher, der es ihm angetan hat. Im Keller richtet er sich eine Männerhöhle mit seiner neuen Errungenschaft ein und schaut eine alte Fernsehsendung aus den 60ern. Als er recherchiert, findet Stan heraus, dass es die TV-Show scheinbar nie gegeben hat.
Alle Staffeln im Überblick
American Dad
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH