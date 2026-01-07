Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
American Dad

Echte Freunde

ProSieben FUNStaffel 15Folge 15vom 07.01.2026
Joyn Plus
Echte Freunde

Echte FreundeJetzt ohne Werbung streamen

American Dad

Folge 15: Echte Freunde

21 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12

Bereits seit zehn Jahren sind Steve, Barry, Snot and Toshi beste Freunde. Sie feiern gerade ihr gemeinsames Jubiläum, als Roger hereinplatzt. Das Alien ist eifersüchtig und sorgt dafür, dass Steve seine Kumpels verliert. Jeff beweist unterdessen seine Geschäftstüchtigkeit, in dem er in die Jahre gekommene Gebäude renoviert und gewinnbringend verkauft.

Alle Staffeln im Überblick

American Dad
ProSieben FUN
American Dad

American Dad

Alle 3 Staffeln und Folgen