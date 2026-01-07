American Dad
Folge 15: Echte Freunde
21 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12
Bereits seit zehn Jahren sind Steve, Barry, Snot and Toshi beste Freunde. Sie feiern gerade ihr gemeinsames Jubiläum, als Roger hereinplatzt. Das Alien ist eifersüchtig und sorgt dafür, dass Steve seine Kumpels verliert. Jeff beweist unterdessen seine Geschäftstüchtigkeit, in dem er in die Jahre gekommene Gebäude renoviert und gewinnbringend verkauft.
Alle Staffeln im Überblick
American Dad
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH