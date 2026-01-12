Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mit Stomp und Stiel

ProSieben FUNStaffel 15Folge 21vom 12.01.2026
Mit Stomp und Stiel

American Dad

Folge 21: Mit Stomp und Stiel

21 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Stan erbt von seinem Onkel eine Menge Geld. Während seine Familie damit verreisen will, möchte Stan die Summe lieber investieren. Er lässt sich auf einen vermeintlich schlechten Deal ein und enttäuscht Francine und seine Kinder zutiefst. Doch dann scheint er tatsächlich Erfolg mit seinem Plan zu haben.

