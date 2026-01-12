American Dad
Folge 21: Mit Stomp und Stiel
21 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Stan erbt von seinem Onkel eine Menge Geld. Während seine Familie damit verreisen will, möchte Stan die Summe lieber investieren. Er lässt sich auf einen vermeintlich schlechten Deal ein und enttäuscht Francine und seine Kinder zutiefst. Doch dann scheint er tatsächlich Erfolg mit seinem Plan zu haben.
Alle Staffeln im Überblick
American Dad
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH