Die Dosis macht das Gift
American Dad
Folge 23: Die Dosis macht das Gift
21 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Stan ist Mitglied in einem ganz besonderen Club. Alles dreht sich um die Herstellung von Schinken. Als Roger vom Tod eines Club-Kollegen hört, will er dessen Rolle einnehmen. Stan lehnt anfangs ab, lässt seinen Freund dann aber doch beitreten. Bald stiehlt ihm das Alien allerdings die Show - und Stan bereut seine Entscheidung.
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH