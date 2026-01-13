Zum Inhalt springenBarrierefrei
American Dad

Die Dosis macht das Gift

ProSieben FUNStaffel 15Folge 23vom 13.01.2026
Die Dosis macht das Gift

American Dad

Folge 23: Die Dosis macht das Gift

21 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12

Stan ist Mitglied in einem ganz besonderen Club. Alles dreht sich um die Herstellung von Schinken. Als Roger vom Tod eines Club-Kollegen hört, will er dessen Rolle einnehmen. Stan lehnt anfangs ab, lässt seinen Freund dann aber doch beitreten. Bald stiehlt ihm das Alien allerdings die Show - und Stan bereut seine Entscheidung.

