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Der Spieleabend

ProSieben FUNStaffel 16Folge 11vom 03.08.2026
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Folge 11: Der Spieleabend

21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Stan freut sich auf den Spieleabend, den er regelmäßig mit seiner Familie veranstaltet. Jeff versteht nicht, warum die anderen Stan immer gewinnen lassen. Doch das hat gute Gründe. Um sich einer neuen Herausforderung zu stellen, überredet Stan seine Familie, dieses Mal ein besonderes Spiel zu spielen: Sie müssen ein von der CIA entworfenes Labyrinth durchqueren - und dabei Stan das Gefühl geben, dass er für den Sieg verantwortlich ist.

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