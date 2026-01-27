American Dad
Folge 14: Zurück ins Jenseits
21 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12
Stan wird in den Nachrichten live Zeuge, wie sein Vater bei einer Verfolgungsjagd von der Polizei erschossen wird. Der CIA-Agent entwickelt im Anschluss sehr merkwürdige Verhaltensweisen, die seine ganze in den Wahnsinn treiben. Damit er sich gebührend von seinem Vater verabschieden kann, veranstaltet Roger eine Séance. Hayley macht derweil einen Ausflug mit Jeff, der im Chaos endet.
Alle Staffeln im Überblick
American Dad
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH