Eine verhängnisvolle AffäreJetzt ohne Werbung streamen
American Dad
Folge 17: Eine verhängnisvolle Affäre
21 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12
Roger schlüpft in die Rolle der Blondine Becky und macht Dick schöne Augen. Stan ist sauer deswegen und verlangt von Roger, mit seinem Boss Schluss zu machen. Und auch der Rest der Familie ist alles andere als begeistert von der neuen Beziehung. Gemeinsam schmieden sie einen Plan, um die beiden auseinanderzubringen.
Alle Staffeln im Überblick
American Dad
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH