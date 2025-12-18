Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 16Folge 17vom 18.12.2025
Folge 17: Eine verhängnisvolle Affäre

21 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12

Roger schlüpft in die Rolle der Blondine Becky und macht Dick schöne Augen. Stan ist sauer deswegen und verlangt von Roger, mit seinem Boss Schluss zu machen. Und auch der Rest der Familie ist alles andere als begeistert von der neuen Beziehung. Gemeinsam schmieden sie einen Plan, um die beiden auseinanderzubringen.

