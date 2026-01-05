Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 16Folge 20vom 05.01.2026
Folge 20: Alien-ASMR

21 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 16

Francine ist genervt von Roger. Sie würde sich ihm gerne anvertrauen, aber der Außerirdische hört ihr nicht zu. Er ist viel zu sehr mit seinen eigenen Problemen beschäftigt. Bei einem Kinobesuch will sie ihn zum Schweigen bringen. Stattdessen flüstert er ihr seine Geschichten zu und löst bei Francine damit unerwartet eine Tiefenentspannung aus.

