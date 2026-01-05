American Dad
Folge 20: Alien-ASMR
21 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 16
Francine ist genervt von Roger. Sie würde sich ihm gerne anvertrauen, aber der Außerirdische hört ihr nicht zu. Er ist viel zu sehr mit seinen eigenen Problemen beschäftigt. Bei einem Kinobesuch will sie ihn zum Schweigen bringen. Stattdessen flüstert er ihr seine Geschichten zu und löst bei Francine damit unerwartet eine Tiefenentspannung aus.
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH