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American Dad

Verdammt, Stan!

ProSieben FUNStaffel 16Folge 21vom 06.08.2026
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Folge 21: Verdammt, Stan!

21 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12

Francine und Stan suchen nach einem neuen gemeinsamen Hobby. Während sich seine Frau fürs Fliegenfischen begeistert, hält Stan äußerst wenig davon. Er baut kurzerhand einen Staudamm, um den Fluss trocken zu legen, in dem Francine angeln möchte.

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