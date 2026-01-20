Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
American Dad

Star zu sein dagegen sehr

ProSieben FUNStaffel 16Folge 4vom 20.01.2026
Joyn Plus
Star zu sein dagegen sehr

Star zu sein dagegen sehrJetzt ohne Werbung streamen

American Dad

Folge 4: Star zu sein dagegen sehr

21 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Roger träumt von einem Treffen mit dem weltberühmten Sänger The Weeknd. Dafür ist ihm jedes Mittel recht. Stan hält allerdings wenig von dem Fanatismus. Er entführt den Superstar, um Roger und seiner Familie etwas zu beweisen.

Alle Staffeln im Überblick

American Dad
ProSieben FUN
American Dad

American Dad

Alle 2 Staffeln und Folgen