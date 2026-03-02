Zum Inhalt springenBarrierefrei
American Dad

Der Holzfäller-Wettbewerb

ProSieben FUNStaffel 17Folge 12vom 02.03.2026
Der Holzfäller-Wettbewerb

Der Holzfäller-WettbewerbJetzt ohne Werbung streamen

American Dad

Folge 12: Der Holzfäller-Wettbewerb

21 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12

Stan freut sich auf das anstehende Volksfest. Er ist großer Fan der Holzfäller, die bei der Eröffnungsfeier auftreten. Hayley erinnert ihren Vater jedoch daran, dass er versprochen hat, den Tag mit Jeff zu verbringen. Also nimmt Stan seinen Schwiegersohn mit zu dem Event. Steve und Francine versuchen derweil, ein Auto zu gewinnen.

