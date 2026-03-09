Stan & Francine & Stan & Francine & RadikaJetzt ohne Werbung streamen
American Dad
Folge 13: Stan & Francine & Stan & Francine & Radika
21 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 12
Hayley und Jeff laden Stan und Francine zum Abendessen ein. Dabei schwelgen sie in Erinnerungen. Allerdings geraten Stan und Francine darüber in einen Streit, der nur durch eins geschlichtet werden kann: eine Reise in die Vergangenheit.
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American Dad
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH