American Dad
Folge 15: Der Resthaarkünstler
21 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12
In einem Streit konfrontiert Steve seinen Vater mit dessen Glatze. Weil er schon lange unter seiner schwindenden Haarpracht leidet, legt sich Stan unters Messer. Roger will ihm im Anschluss eine tolle Frisur zaubern, trifft damit jedoch nicht Stans Geschmack. Ein folgenreicher Streit entbrennt zwischen den beiden.
Alle Staffeln im Überblick
American Dad
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-18: Walt Disney Company Germany GmbH