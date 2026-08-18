Steves Kampf für die WissenschaftJetzt ohne Werbung streamen
American Dad
Folge 22: Steves Kampf für die Wissenschaft
21 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12
Steve und Billy sind zusammen mit Snot Teil der Schulforschungs-AG. Als ihr geliebtes Maskottchen - die Schildkröte Bartleby - bei einem tragischen Unfall ums Leben kommt, beleben die Jungs das tote Tier in guter alter Frankenstein-Manier wieder. Das positive Feedback der Schulkameraden lässt die kleinen Forscher noch einen Schritt weiter gehen: Sie holen einen Menschen zurück ins Leben.
Alle Staffeln im Überblick
American Dad
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-18: Walt Disney Company Germany GmbH