Folge 3: Stan zieht nach Chicago
21 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Stans ehemaliger Schulfreund macht Karriere als Comedy-Autor. Als der CIA-Agent davon erfährt, will er es ihm gleichtun. Er zieht nach Chicago, um ebenfalls in der Comedy-Branche Fuß zu fassen. Seine Familie glaubt nicht an ihn, also verfolgt Stan ganz allein seine Träume. Doch der erste Rückschlag lässt nicht lange auf sich warten: Sein Lehrer wirft ihn nach nur acht Minuten aus der Impro-Klasse.
